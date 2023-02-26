Иоанн Игнатов
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1873
Дата смерти27.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1873
Отец: Игнат Логгинов
Мать: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1896
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.