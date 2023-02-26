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Иоанн Игнатов

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1873

Дата смерти

27.10.1896

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1873

Отец: Игнат Логгинов

Мать: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1896
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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