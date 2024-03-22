Устиния Моисеева
Место рождения
Дата рождения29.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Афанасий Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1873
Сын: Иоанн Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1875
Сын: Гавриил Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1880
Дочь: Елена Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Марфа Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1882
Сын: Дмитрий Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1887
Муж: Егор Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Логгинов
Смерть
Неизвестно