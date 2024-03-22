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Устиния Моисеева

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1847

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Афанасий Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1873

Сын: Иоанн Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Гавриил Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1880

Дочь: Елена Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Марфа Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Дмитрий Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.01.1887

Муж: Егор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Логгинов

Смерть
Неизвестно
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