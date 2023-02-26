Агафия Алексеева
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти15.12.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексей Васильев
Мать: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1845
Муж: Моисей Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Устиния Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
09.10.1849
Дочь: Параскева Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
18.09.1852
Дочь: Вера Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
09.10.1855
Сын: Андрей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Васса Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
30.10.1858
Сын: Георгий Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
17.07.1860
Дочь: Мария Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Яков Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Леонов
Смерть
15.12.1900