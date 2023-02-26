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Агафия Алексеева

Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексей Васильев

Мать: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Моисей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1847

Дочь: Устиния Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Параскева Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1852

Дочь: Вера Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Рождение ребёнка
09.10.1855

Сын: Андрей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Васса Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1858

Сын: Георгий Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1860

Дочь: Мария Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Яков Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Леонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
15.12.1900
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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