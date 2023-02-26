Параскева (Романова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Романова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Кодрат Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1833

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
25.01.1836

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1838

Дочь: Анисия ст

Отец ребёнка: Алексей Васильев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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