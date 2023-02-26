Параскева (Романова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Кодрат Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1833
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1836
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1838
Дочь: Анисия ст
Отец ребёнка: Алексей Васильев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно