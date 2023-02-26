Григорий Алексеев
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1836
Отец: Алексей Васильев
Мать: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1858
Дочь: София Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1859
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно