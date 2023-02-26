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Григорий Алексеев

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1836

Отец: Алексей Васильев

Мать: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1858

Дочь: София Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1859

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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