Агафия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1858

Дочь: София Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1859

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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