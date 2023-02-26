Агафия Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1858
Дочь: София Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1859
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно