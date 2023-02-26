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Алексей Васильев

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

05.09.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Яковлев

Мать: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Кодрат Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1833

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

Рождение ребёнка
25.01.1836

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1838

Дочь: Анисия ст

Мать ребёнка: Параскева (Романова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.09.1846
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
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