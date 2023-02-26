Алексей Васильев
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти05.09.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Яковлев
Мать: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Кодрат Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1833
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
Рождение ребёнка
25.01.1836
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1838
Дочь: Анисия ст
Мать ребёнка: Параскева (Романова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.09.1846
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.