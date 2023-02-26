Евдокия Андреева
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти13.04.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1798
Муж: Василий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Сын: Филимон Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799
Сын: Иоанн 2-й
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799
Сын: Иоанн 1-й
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1800
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1802
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Влас Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1807
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1850
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.