Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сильвестр Андреев
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Евсигней Андреев
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно