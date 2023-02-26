Сильвестр Андреев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти16.10.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1801
Дочь: Матрона Сильвестрова
Мать ребёнка: Стефанида Кодратова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Сильвестрова
Мать ребёнка: Стефанида Кодратова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Кодратова
Смерть
16.10.1842
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.