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Сильвестр Андреев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

16.10.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Андрей

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1801

Дочь: Матрона Сильвестрова

Мать ребёнка: Стефанида Кодратова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Сильвестрова

Мать ребёнка: Стефанида Кодратова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Кодратова

Смерть
16.10.1842
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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