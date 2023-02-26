Стефанида Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти09.10.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1801
Дочь: Матрона Сильвестрова
Отец ребёнка: Сильвестр Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Сильвестрова
Отец ребёнка: Сильвестр Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сильвестр Андреев
Смерть
09.10.1842
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.