Стефанида Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

09.10.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1801

Дочь: Матрона Сильвестрова

Отец ребёнка: Сильвестр Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Сильвестрова

Отец ребёнка: Сильвестр Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильвестр Андреев

Смерть
09.10.1842
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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