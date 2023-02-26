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Евсигней Андреев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

17.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Андрей

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1798

Сын: Корнилий Евсигнеев

Мать ребёнка: Васса Антонова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1801

Сын: Парфений Евсигнеев

Мать ребёнка: Васса Антонова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Ксения Евсигнеева

Мать ребёнка: Васса Антонова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Моисей (Евсигнеев)

Мать ребёнка: Васса Антонова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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