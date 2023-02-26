Евсигней Андреев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти17.01.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1798
Сын: Корнилий Евсигнеев
Мать ребёнка: Васса Антонова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1801
Сын: Парфений Евсигнеев
Мать ребёнка: Васса Антонова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Ксения Евсигнеева
Мать ребёнка: Васса Антонова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Моисей (Евсигнеев)
Мать ребёнка: Васса Антонова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1844
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.