Васса Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Антонова

Васса Антонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1798

Сын: Корнилий Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1801

Сын: Парфений Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Ксения Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Моисей (Евсигнеев)

Отец ребёнка: Евсигней Андреев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close