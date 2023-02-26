Васса Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1798
Сын: Корнилий Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1801
Сын: Парфений Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Ксения Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Моисей (Евсигнеев)
Отец ребёнка: Евсигней Андреев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно