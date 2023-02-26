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Акилина Васильева

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1800

Дата смерти

27.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1800

Отец: Василий Яковлев

Мать: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1819

Муж: Борис Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Иван Борисов

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евгения Борисова

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Борисов

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: Агафия Борисова

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1832

Дочь: Акилина Борисова

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталия Борисова

Отец ребёнка: Борис Анисимов

Рождение ребёнка
21.02.1834

Сын: Тимофей Борисов

Отец ребёнка: Борис Анисимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1836

Муж: Сергей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

Рождение ребёнка
27.10.1842

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1842

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Стефанов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1842
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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