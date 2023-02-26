Акилина Васильева
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1800
Дата смерти27.10.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
12.06.1800
Отец: Василий Яковлев
Мать: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1819
Муж: Борис Анисимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1821
Сын: Иван Борисов
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евгения Борисова
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Борисов
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: Агафия Борисова
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1832
Дочь: Акилина Борисова
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталия Борисова
Отец ребёнка: Борис Анисимов
Рождение ребёнка
21.02.1834
Сын: Тимофей Борисов
Отец ребёнка: Борис Анисимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1836
Муж: Сергей Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
27.10.1842
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1842
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Стефанов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1842
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов