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Андрей Борисов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.06.1849

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Борис Анисимов

Мать: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1848

Жена: Акилина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
29.06.1849
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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