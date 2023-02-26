Борис Анисимов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смерти30.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Анисим Трофимов
Мать: Пелагия Фомина
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1819
Жена: Акилина Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1821
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евгения Борисова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Борисов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: Агафия Борисова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1832
Дочь: Акилина Борисова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталия Борисова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
21.02.1834
Сын: Тимофей Борисов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1835
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.