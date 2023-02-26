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Борис Анисимов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1801

Дата смерти

30.12.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Анисим Трофимов

Мать: Пелагия Фомина

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1819

Жена: Акилина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евгения Борисова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Борисов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: Агафия Борисова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1832

Дочь: Акилина Борисова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталия Борисова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Рождение ребёнка
21.02.1834

Сын: Тимофей Борисов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1835
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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