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Пелагия Фомина

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Фома Никитин

Мать: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1793

Муж: Анисим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801

Сын: Борис Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1806

Сын: Елиазар Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1809

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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