Пелагия Фомина
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Фома Никитин
Мать: не указана
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1793
Муж: Анисим Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801
Сын: Борис Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1806
Сын: Елиазар Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1809
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно