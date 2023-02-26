Фома Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Никитин

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

07.05.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Пелагия Фомина

Мать ребёнка: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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