Фома Никитин
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смерти07.05.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Пелагия Фомина
Мать ребёнка: не указана
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1807
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.