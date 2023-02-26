Иван Борисов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.01.1821
Дата смертиДо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1821
Отец: Борис Анисимов
Мать: Акилина Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1839
Жена: Евдокия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елизар Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Панкратий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
01.08.1845
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1848
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1850
Дочь: Феодосия Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корнилий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1858
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1861
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1873