Иван Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Борисов

Иван Борисов

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.01.1821

Дата смерти

До 1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1821

Отец: Борис Анисимов

Мать: Акилина Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1839

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Елизар Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Панкратий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
01.08.1845

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1848

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1850

Дочь: Феодосия Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Корнилий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Иванов Исаакий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1861

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close