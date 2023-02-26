Евдокия Васильева
Место рожденияд.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1820
Дата смерти20.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1820
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Ульяния (Иванова)
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1839
Муж: Иван Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елизар Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Панкратий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
01.08.1845
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1848
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1850
Дочь: Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корнилий Иванов
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Борисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1858
Отец ребёнка: Иван Борисов
Рождение ребёнка
24.02.1861
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Борисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1873