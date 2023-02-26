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Евдокия Васильева

Место рождения

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1820

Дата смерти

20.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1820

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Ульяния (Иванова)

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1839

Муж: Иван Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Елизар Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Панкратий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Рождение ребёнка
01.08.1845

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1848

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1850

Дочь: Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Борисов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Корнилий Иванов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Борисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1858

Сын: Иванов Исаакий Иванов

Отец ребёнка: Иван Борисов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1861

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Борисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1873
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
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