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Василий Евдокимов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

17.02.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1819

Сын: Корнилий Васильев

Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1823
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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