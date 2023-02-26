Василий Евдокимов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1795
Дата смерти17.02.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1819
Сын: Корнилий Васильев
Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1823
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Ульяния (Иванова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.