Ульяния (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1819
Сын: Корнилий Васильев
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно