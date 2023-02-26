Ульяния (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1819

Сын: Корнилий Васильев

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1820

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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