Иванов Исаакий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.08.1858
Дата смерти20.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858
Отец: Иван Борисов
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
11.11.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1886
Дочь: Анна Исаакова
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Рождение ребёнка
23.01.1888
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Рождение ребёнка
16.12.1890
Дочь: Анастасия Исаакова
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Мария Исаакова
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Иванов Иоанн Исааков
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Иванов Илья Исаевич
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Смерть
20.09.1898
Причина смерти: от нзлишнего употребления спиртных напитков