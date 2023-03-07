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Иванов Исаакий Иванов

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.08.1858

Дата смерти

20.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858

Отец: Иван Борисов

Мать: Евдокия Васильева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: Анна Исаакова

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Иванов Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1890

Дочь: Анастасия Исаакова

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Мария Исаакова

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Иванов Иоанн Исааков

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Иванов Илья Исаевич

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
20.09.1898
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от нзлишнего употребления спиртных напитков
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