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Иванова Мария (Марина) Сергеева

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сергей (Архипов)

Мать: Ксения Ильина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Иванов Исаакий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: (Иванова) Анна Исаакова

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Иванов Григорий Исаевич

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1890

Дочь: (Иванова) Анастасия Исаакова

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: (Иванова) Мария Исаакова

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Иванов Иоанн Исааков

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Иванов Илья Исаевич

Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Иван Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ульянов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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