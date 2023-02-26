Иванова Мария (Марина) Сергеева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Сергей (Архипов)
Мать: Ксения Ильина
Бракосочетание
11.11.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1886
Дочь: (Иванова) Анна Исаакова
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1890
Дочь: (Иванова) Анастасия Исаакова
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: (Иванова) Мария Исаакова
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Иванов Иоанн Исааков
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Иванов Илья Исаевич
Отец ребёнка: Иванов Исаакий Иванов
Бракосочетание
04.02.1900
Муж: Иван Ульянов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1900
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ульянов
Смерть
Неизвестно