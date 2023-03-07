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Иван Ульянов

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874

Отец: Ульян Алексеев

Мать: Васса Фомина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1900
рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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