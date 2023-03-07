Иван Ульянов
Место рождения
Дата рождения26.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874
Отец: Ульян Алексеев
Мать: Васса Фомина
Бракосочетание
04.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1900
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Военная служба
1900
рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Иванова Мария (Марина) Сергеева
Смерть
Неизвестно