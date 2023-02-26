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Ульян Алексеев

Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.06.1853

Дата смерти

05.11.1874

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1853

Отец: Алексей Елисеев

Мать: Параскева Кодратова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1871

Жена: Васса Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Васса Фомина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
05.11.1874
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

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