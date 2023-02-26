Ульян Алексеев
Место рождения
Дата рождения20.06.1853
Дата смерти05.11.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1853
Отец: Алексей Елисеев
Мать: Параскева Кодратова
Бракосочетание
17.05.1871
Жена: Васса Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Васса Фомина
Смерть
05.11.1874