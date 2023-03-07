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Мария Алексеева

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1879

Отец: Алексей Елисеев

Мать: Гликерия Савельева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.10.1897

Муж: Иван Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1900

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1901

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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