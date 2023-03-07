Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения27.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1879
Отец: Алексей Елисеев
Мать: Гликерия Савельева
Бракосочетание
12.10.1897
Муж: Иван Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1900
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1901
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно