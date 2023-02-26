Гликерия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
20.04.1872
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
16.02.1874
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
27.03.1879
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
08.11.1881
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
01.09.1884
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Рождение ребёнка
29.09.1886
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Елисеев
Смерть
Неизвестно