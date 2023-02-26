Гликерия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Рождение ребёнка
20.04.1872

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1874

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1879

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1881

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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