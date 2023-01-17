Фёдор Алексеев
Место рождения
Дата рождения16.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874
Отец: Алексей Елисеев
Мать: Гликерия Савельева
Бракосочетание
03.02.1892
Жена: Наталия Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Александр ст
Мать ребёнка: Наталия Егорова
Рождение ребёнка
10.04.1894
Сын: Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Наталия Егорова
Рождение ребёнка
05.09.1896
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Наталия Егорова
Рождение ребёнка
26.12.1898
Дочь: Анисия Фёдорова
Мать ребёнка: Наталия Егорова
Смерть
Неизвестно