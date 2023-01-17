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Фёдор Алексеев

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874

Отец: Алексей Елисеев

Мать: Гликерия Савельева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1892

Жена: Наталия Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Александр ст

Мать ребёнка: Наталия Егорова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1894

Сын: Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Наталия Егорова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1896

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Наталия Егорова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1898

Дочь: Анисия Фёдорова

Мать ребёнка: Наталия Егорова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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