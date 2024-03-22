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Наталия Егорова

Место рождения

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Фёдор Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Александр ст

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1894

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1896

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1898

Дочь: Анисия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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