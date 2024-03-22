Наталия Егорова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Фёдор Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Александр ст
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
10.04.1894
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
05.09.1896
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
26.12.1898
Дочь: Анисия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Смерть
Неизвестно