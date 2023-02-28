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Параскева Егорова

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Место рождения

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Артемий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Артемий Алексеев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Мария Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Алексеев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Кукша Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Алексеев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1899

Дочь: Татьяна Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Алексеев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Андрей Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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