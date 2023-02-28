Параскева Егорова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1888
Муж: Артемий Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Артемий Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Мария Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Алексеев
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Кукша Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Алексеев
Рождение ребёнка
09.01.1899
Дочь: Татьяна Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Алексеев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Андрей Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Алексеев
Смерть
Неизвестно