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Артемий Алексеев

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Алексей Леонов

Мать: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: Параскева Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Анна Артемова

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Мария Артемиева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Кукша Артемиев

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1899

Дочь: Татьяна Артемиева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Андрей Артемиев

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно
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