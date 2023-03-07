Артемий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Алексей Леонов
Мать: Ксения Моисеева
Бракосочетание
04.11.1888
Жена: Параскева Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Анна Артемова
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Мария Артемиева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Кукша Артемиев
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
09.01.1899
Дочь: Татьяна Артемиева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Андрей Артемиев
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно