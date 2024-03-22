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Алексей Леонов

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

22.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Леонтий Павлов

Мать: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1856

Жена: Ксения Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Артемий Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1873

Сын: Ефимий Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1875

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.12.1885
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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