Алексей Леонов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти22.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Леонтий Павлов
Мать: Домника Игнатова
Бракосочетание
31.10.1856
Жена: Ксения Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
14.03.1859
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
14.03.1859
Сын: Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Артемий Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
07.10.1873
Сын: Ефимий Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
22.11.1875
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Смерть
22.12.1885