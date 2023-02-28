Ефимий Алексеев
Место рождения
Дата рождения07.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1873
Отец: Алексей Леонов
Мать: Ксения Моисеева
Бракосочетание
20.01.1893
Жена: Александра Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Смерть
Неизвестно