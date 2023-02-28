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Ефимий Алексеев

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1873

Отец: Алексей Леонов

Мать: Ксения Моисеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Александра Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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