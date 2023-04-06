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Александра Дмитриева

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Ефимий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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