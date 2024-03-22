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Ксения Моисеева

Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1856

Муж: Алексей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1859

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Артемий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1873

Сын: Ефимий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1875

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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