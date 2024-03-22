Ксения Моисеева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
31.10.1856
Муж: Алексей Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Рождение ребёнка
14.03.1859
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Рождение ребёнка
14.03.1859
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Артемий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Рождение ребёнка
07.10.1873
Сын: Ефимий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Рождение ребёнка
22.11.1875
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Леонов
Смерть
Неизвестно