Леонтий Павлов
Место рождения
Дата рождения20.06.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1809
Отец: Павел Михайлов
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
26.10.1824
Жена: Домника Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1825
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Леонова
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
21.10.1833
Дочь: Параскева Леонова
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Леонов
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
11.12.1837
Сын: Даниил Леонов
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
07.09.1840
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Семён Леонтиев
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Смерть
Неизвестно