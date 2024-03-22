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Леонтий Павлов

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.06.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1809

Отец: Павел Михайлов

Мать: Евдокия Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1824

Жена: Домника Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1825

Сын: Трофим (Парфен) Леонтиев

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Леонова

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Рождение ребёнка
21.10.1833

Дочь: Параскева Леонова

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Леонов

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1837

Сын: Даниил Леонов

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1840

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Семён Леонтиев

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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