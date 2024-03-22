Домника Игнатова
Место рождения
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Бракосочетание
26.10.1824
Муж: Леонтий Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1825
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
21.10.1833
Дочь: Параскева Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
11.12.1837
Сын: Даниил Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
07.09.1840
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Семён Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Павлов
Смерть
Неизвестно