Домника Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Игнатова

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1824

Муж: Леонтий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1825

Сын: Трофим (Парфен) Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Рождение ребёнка
21.10.1833

Дочь: Параскева Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1837

Сын: Даниил Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1840

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Семён Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Павлов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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