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Даниил Леонов

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.12.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1837

Отец: Леонтий Павлов

Мать: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1859

Жена: Наталия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1860

Дочь: Вера Данилова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1872

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1874

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

Смерть
Неизвестно
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