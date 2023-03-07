Даниил Леонов
Место рождения
Дата рождения11.12.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1837
Отец: Леонтий Павлов
Мать: Домника Игнатова
Бракосочетание
18.10.1859
Жена: Наталия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1860
Дочь: Вера Данилова
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Рождение ребёнка
12.02.1872
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Рождение ребёнка
10.02.1874
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Наталия Павлова
Смерть
Неизвестно