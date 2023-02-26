Наталия Павлова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1859
Муж: Даниил Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1860
Дочь: Вера Данилова
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
12.02.1872
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
10.02.1874
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Смерть
Неизвестно