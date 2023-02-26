Наталия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Павлова

Наталия Павлова

Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: ?

Мать: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1859

Муж: Даниил Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1860

Дочь: Вера Данилова

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1872

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1874

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close