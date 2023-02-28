Сергей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Данилов

Сергей Данилов

avatar

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: ?

Мать: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1881

Жена: Параскева Дормидонтова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1892

Дочь: Александра Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Илья Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Дормидонтова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close