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Параскева Дормидонтова

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Место рождения

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1881

Муж: Сергей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1892

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Данилов

Смерть
Неизвестно
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