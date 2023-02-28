Параскева Дормидонтова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1881
Муж: Сергей Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
04.10.1885
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
08.11.1887
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
18.05.1890
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
04.11.1892
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
07.03.1895
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Данилов
Смерть
Неизвестно