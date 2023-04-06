Трофим (Парфен) Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим (Парфен) Леонтиев

Трофим (Парфен) Леонтиев

avatar

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.09.1825

Дата смерти

25.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1825

Отец: Леонтий Павлов

Мать: Домника Игнатова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1844

Жена: Параскева (Нестерова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1845

Дочь: Соломония Трофимова

Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1850

Сын: Игнат 1-ый

Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1853

Сын: Игнатий младший

Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1856

Сын: Белин Тит Трофимов

Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
25.05.1892
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close