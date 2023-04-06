Трофим (Парфен) Леонтиев
Место рождения
Дата рождения17.09.1825
Дата смерти25.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1825
Отец: Леонтий Павлов
Мать: Домника Игнатова
Бракосочетание
26.01.1844
Жена: Параскева (Нестерова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1845
Дочь: Соломония Трофимова
Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)
Рождение ребёнка
28.01.1850
Сын: Игнат 1-ый
Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)
Рождение ребёнка
28.05.1853
Сын: Игнатий младший
Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)
Рождение ребёнка
30.03.1856
Сын: Белин Тит Трофимов
Мать ребёнка: Параскева (Нестерова)
Смерть
25.05.1892