Игнатий младший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий младший

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.05.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1853

Отец: Трофим (Парфен) Леонтиев

Мать: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.02.1880

Жена: Дария Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анастасия Игнатова

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Василий Игнатов

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
05.09.1886

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Пелагея Игнатова

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1896

Сын: Георгий Игнатов

Мать ребёнка: Дария Ильина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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