Игнатий младший
Место рождения
Дата рождения28.05.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1853
Отец: Трофим (Парфен) Леонтиев
Мать: Параскева (Нестерова)
Бракосочетание
20.02.1880
Жена: Дария Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Дария Ильина
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анастасия Игнатова
Мать ребёнка: Дария Ильина
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Василий Игнатов
Мать ребёнка: Дария Ильина
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
05.09.1886
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Дария Ильина
Рождение ребёнка
07.03.1892
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Дария Ильина
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Пелагея Игнатова
Мать ребёнка: Дария Ильина
Рождение ребёнка
10.05.1896
Сын: Георгий Игнатов
Мать ребёнка: Дария Ильина
Смерть
Неизвестно