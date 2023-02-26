Дария Ильина
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880
Муж: Игнатий младший
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анастасия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
23.02.1885
Сын: Василий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
05.09.1886
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
07.03.1892
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий младший
Рождение ребёнка
10.05.1896
Сын: Георгий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий младший
Смерть
Неизвестно