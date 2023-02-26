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Дария Ильина

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880

Муж: Игнатий младший

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анастасия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Василий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1886

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1896

Сын: Георгий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий младший

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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