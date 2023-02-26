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Параскева (Нестерова)

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Место рождения

д.Коваленки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: ?

Мать: ?

д.Коваленки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1844

Муж: Трофим (Парфен) Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1845

Дочь: Соломония Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1850

Сын: Игнат 1-ый

Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1853

Сын: Игнатий младший

Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Семён Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1856

Сын: Белин Тит Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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