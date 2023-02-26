Параскева (Нестерова)
Место рожденияд.Коваленки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1844
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1845
Дочь: Соломония Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев
Рождение ребёнка
28.01.1850
Сын: Игнат 1-ый
Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев
Рождение ребёнка
28.05.1853
Сын: Игнатий младший
Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев
Рождение ребёнка
30.03.1856
Сын: Белин Тит Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Парфен) Леонтиев
Смерть
Неизвестно