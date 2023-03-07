Игнат 1-ый
Место рождения
Дата рождения28.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850
Отец: Трофим (Парфен) Леонтиев
Мать: Параскева (Нестерова)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иосиф Игнатов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Ульяния Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Анисия Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Тит Игнатов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталия Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Андрей Игнатов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Матрона Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
12.08.1890
Сын: Мирон Игнатов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Военная служба
1895
рядовой
Смерть
Неизвестно