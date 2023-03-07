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Игнат 1-ый

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850

Отец: Трофим (Парфен) Леонтиев

Мать: Параскева (Нестерова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Иосиф Игнатов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Ульяния Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Анисия Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Тит Игнатов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталия Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Андрей Игнатов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Матрона Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Мирон Игнатов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Военная служба
1895
рядовой
Смерть
Неизвестно
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