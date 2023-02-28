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Ульяния Игнатова

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874

Отец: Игнат 1-ый

Мать: Ирина Михайлова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1892

Муж: Прокопий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1893

Дочь: Анна Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Васильев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Васильев

Смерть
Неизвестно
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