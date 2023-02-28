Ульяния Игнатова
Место рождения
Дата рождения16.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874
Отец: Игнат 1-ый
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
28.05.1892
Муж: Прокопий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1893
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Васильев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Васильев
Смерть
Неизвестно