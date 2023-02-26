Прокопий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопий Васильев

Прокопий Васильев

avatar

Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874

Отец: Василий Косьмин

Мать: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1892

Жена: Ульяния Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1893

Дочь: Анна Прокопова

Мать ребёнка: Ульяния Игнатова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Прокопова

Мать ребёнка: Ульяния Игнатова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close