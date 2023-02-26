Прокопий Васильев
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1874
Отец: Василий Косьмин
Мать: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1892
Жена: Ульяния Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1893
Дочь: Анна Прокопова
Мать ребёнка: Ульяния Игнатова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Прокопова
Мать ребёнка: Ульяния Игнатова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно