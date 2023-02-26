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Василий Косьмин

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Косьма Парфенов

Мать: Евдокия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Фёкла Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1860

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1864

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1874

Сын: Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.06.1892
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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