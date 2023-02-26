Василий Косьмин
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти26.06.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Косьма Парфенов
Мать: Евдокия Герасимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1859
Жена: Фёкла Терентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1860
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1864
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1874
Сын: Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1877
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.06.1892
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.